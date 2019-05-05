Жительница Барнаула приютила в своей квартире 61 кошку и собирает деньги на их стерилизацию

Жительница Барнаула поселила в своей квартире 61 бездомную кошку. Сейчас она и все ее питомцы под угрозой выселения. Об этом сообщил паблик @go_barnaul в Instagram.

В посте говорится, что женщина переоценила свои возможности и теперь не может справиться с большим количеством животных, прокормить их. Решить проблему ей помогает барнаульский приют для кошек «Шанс на жизнь». Для животных собирают деньги на стерилизацию (всего требуется 80 тыс. рублей) и предлагают неравнодушным горожанам забрать животных себе.

Адрес квартиры с котами не разглашается, потому что женщина сталкивается с большим количеством негатива. К тому же ее могут выселить, связано ли это с кошками, не уточняется.