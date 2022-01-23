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Жизнь

Девушка в Барнауле прописывала мигрантов в свой непригодный дачный домик

В Алтайском крае полицейские выявили адрес фиктивной постановки на учет иностранных граждан, сообщает региональное МВД.

Недвижимость. Дача.
Недвижимость. Дача.
Анна Зайкова.

Адрес фиктивной постановки на учет выявил сотрудник отдела по вопросам миграции в Железнодорожно районе Барнаула.

«Как было установлено в ходе проверки, никто из граждан ближнего зарубежья фактически по указанному в документах адресу не проживал, помещение является дачным домиком и вовсе является непригодным для проживания», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мигрантов в домик прописывала 22-летняя местная жительница.

В полиции возбудили уголовное дело, девушке грозит до 3 лет лишения свободы за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Ранее житель Барнаула «поселил» в квартире 26 гостей из ближнего зарубежья.

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