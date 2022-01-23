Девушка в Барнауле прописывала мигрантов в свой непригодный дачный домик

Адрес фиктивной постановки на учет выявил сотрудник отдела по вопросам миграции в Железнодорожно районе Барнаула.

«Как было установлено в ходе проверки, никто из граждан ближнего зарубежья фактически по указанному в документах адресу не проживал, помещение является дачным домиком и вовсе является непригодным для проживания», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мигрантов в домик прописывала 22-летняя местная жительница.

В полиции возбудили уголовное дело, девушке грозит до 3 лет лишения свободы за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Ранее житель Барнаула «поселил» в квартире 26 гостей из ближнего зарубежья.