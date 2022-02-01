Жительница Барнаула 26 раз перевела мошенникам по 15 тысяч рублей, а потом все поняла

В Алтайском крае женщина перечислила мошенникам 400 тыс. рублей под предлогом перевода денег на безопасные счета, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 75-летняя жительница Барнаула, которая перевела неизвестным сбережения.

«Ей позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что с ее банковским счетом совершаются противоправные действия: мошенники якобы уже оформили на нее кредит», — рассказали в ведомстве.

Пенсионерке предложили обезопасить сбережения путем перевода денег на безопасные счета.

Женщина несколькими платежами, по 15 тысяч рублей каждый, через банкомат перевела 400 тысяч рублей. После этого поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В МВД вновь обратились к жителям края с просьбой не общаться с позвонившими сотрудниками банка и все вопросы решать путем личного визита в учреждение, либо перезвонить на горячую линию банка.

В полиции подчеркнули, что нет никаких специальных безопасных счетов: все счета изначально безопасные до тех пор, пока сами не будете проводить с ними операции под диктовку неизвестных лиц.

Ранее в Барнауле посетители банка не дали бабушке перевести мошенникам 280 тыс. рублей.