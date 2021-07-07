Жительница Барнаула требует уничтожить логово бомжей на берегу Пивоварки

Жительница Барнаула еще весной обратилась в краевой Центр управления регионом с просьбой убрать свалку на берегу Пивоварки. Мусор так и лежит, но в ЦУРе объяснили, почему.

Речь идет о свалке рядом с мостом на Павловском тракте. Мусор набросали во время строительства магазина автозапчастей и стаскали бомжи, говорится в сообщении паблика Barnaul22.

Судя по фото, в сооружении из поддонов кто-то живет.

Как отметили в ЦУРе, обращение снова направили в администрацию Барнаула.

«Проблема замусоренности берега реки Пивоварки обсуждается еженедельно и каждую неделю вывозится мусор с разных точек, куда жители, к сожалению, регулярно складывают мусор, несмотря на запреты и штрафы», — добавили власти.

ЦУР проконтролирует ликвидацию указанной свалки.

Ранее семеро барнаульцев на протяжении нескольких часов доставали мусор из Пивоварки. В общей сложности горожане собрали более 50 больших мусорных мешков.