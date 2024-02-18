Жительница Барнаула выразила благодарность парням, который помогли ей и ее дочери-колясочнице во время эвакуации в ТЦ GALAXY

Накануне днем 16 февраля в ТРЦ GALAXY произошла эвакуация посетителей. Парни помогли женщине и ее дочери инвалиду-колясочнице выбраться из потока людей.

Barnaul 22 сообщает, что во время эвакуации все лифты и эскалаторы были заняты, женщина не знала как выйти из здания.

Ее вопросы люди и сотрудники ТЦ игнорировали, но два подростка помогли женщине покинуть здание со своей дочерью. Парни пронесли дочь в коляске по всем эскалаторам до первого этажа на своих руках.

Женщина поблагодарила своих спасателей, а также сообщила, что директор ТЦ оповестил ее о наличии дополнительного лифта и их расположении, чтобы в случае экстренной эвакуации она смогла им воспользоваться.

Ранее сообщалось об эвакуации в ТРЦ GALAXY.

Самое важное - в нашем Telegram-канале