Жительница Барнаула взыскала с дорожников крупную сумму за падение на скользком тротуаре

Инцидент произошел в феврале 2017 года. Женщина шла по тротуару около дома на улице Шумакова, подскользнулась, упала и получила телесные повреждения средней тяжести. После этого она подала исковое заявление к «Автодорстрою» о компенсации морального и материального вреда.
По решению суда с ответчика взыскали 40 тыс. рублей морального вреда и материальный ущерб в размере 7 тыс. рублей.
«Автодорстрой» Барнаула не согласился с этим решением, поскольку в феврале 2017 года учреждение убирало тротуар рядом с этим домом и работы были выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным заданием и предусмотренным объемом финансирования.