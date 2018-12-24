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Жизнь
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Жительница Барнаула взыскала с дорожников крупную сумму за падение на скользком тротуаре

Жительница Барнаула взыскала с учреждения «Автодорстрой» 47 тыс. рублей из-за того, что упала на скользком тротуаре около дома и получила травму, сообщает краевая прокуратура.

Гололед.
Гололед.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел в феврале 2017 года. Женщина шла по тротуару около дома на улице Шумакова, подскользнулась, упала и получила телесные повреждения средней тяжести. После этого она подала исковое заявление к «Автодорстрою» о компенсации морального и материального вреда.

По решению суда с ответчика взыскали 40 тыс. рублей морального вреда и материальный ущерб в размере 7 тыс. рублей.

«Автодорстрой» Барнаула не согласился с этим решением, поскольку в феврале 2017 года учреждение убирало тротуар рядом с этим домом и работы были выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальным заданием и предусмотренным объемом финансирования.

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