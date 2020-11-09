Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Жительница башкирского села выиграла в лотерею пять тонн асфальта

В Башкирии жительница села Исянгулово Лилия Акчурина выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. Работники дорожного хозяйства Зианчуринского района положили его во дворе женщины, — сообщает «Башинформ».

Жительница башкирского села выиграла в лотерею пять тонн асфальта.
Жительница башкирского села выиграла в лотерею пять тонн асфальта.
https://www.bashinform.ru

В Башкортостане сейчас проходит подписная кампания на газеты и журналы. В Зианчуринском районе среди подписчиков местной газеты решили провести лотерею.

Пенсионерка Лилия Акчурина, сдав свою подписную квитанцию на второе полугодие, выиграла 5 тонн асфальта. Женщина уже много лет выписывает газеты «Зианчуринские зори», «ЗОЖ», «1000 советов» и «Аргументы и факты», а приз стал для нее лишь приятным бонусом.

«Проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков на газету „Зианчуринские зори“ давно уже стало традицией. Во втором полугодии главных приза у нас было два — теленок и пять тонн асфальта. Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы — нашим уважаемым спонсорам», — отметили организаторы акции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость