Жительница башкирского села выиграла в лотерею пять тонн асфальта.

В Башкирии жительница села Исянгулово Лилия Акчурина выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. Работники дорожного хозяйства Зианчуринского района положили его во дворе женщины, — сообщает «Башинформ».

В Башкортостане сейчас проходит подписная кампания на газеты и журналы. В Зианчуринском районе среди подписчиков местной газеты решили провести лотерею.

Пенсионерка Лилия Акчурина, сдав свою подписную квитанцию на второе полугодие, выиграла 5 тонн асфальта. Женщина уже много лет выписывает газеты «Зианчуринские зори», «ЗОЖ», «1000 советов» и «Аргументы и факты», а приз стал для нее лишь приятным бонусом.