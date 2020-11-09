Жительница башкирского села выиграла в лотерею пять тонн асфальта.

В Башкортостане сейчас проходит подписная кампания на газеты и журналы. В Зианчуринском районе среди подписчиков местной газеты решили провести лотерею.
Пенсионерка Лилия Акчурина, сдав свою подписную квитанцию на второе полугодие, выиграла 5 тонн асфальта. Женщина уже много лет выписывает газеты «Зианчуринские зори», «ЗОЖ», «1000 советов» и «Аргументы и факты», а приз стал для нее лишь приятным бонусом.
«Проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков на газету „Зианчуринские зори“ давно уже стало традицией. Во втором полугодии главных приза у нас было два — теленок и пять тонн асфальта. Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы — нашим уважаемым спонсорам», — отметили организаторы акции.