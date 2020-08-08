Жительница Бейрута растрогала пользователей сети балладой на рояле в руинах

Пожилая жительница Бейрута исполнила трогательную композицию на рояле среди обломков своей разрушенной квартиры. Видео сняла ее дочь Хода Мелки. Ролик появился в Facebook и набрал множество добрых комментариев, пишет РИА Новости со ссылкой на SBS .

Женщина исполняет старинную шотландскую балладу Auld Lang Syne на следующий день после того, как в столице Ливана произошел жуткий взрыв.

Эту песню на стихи Роберта Бернса традиционно исполняют в англоязычных странах в новогоднюю ночь. В тексте говорится о том, как важно не забывать о том хорошем, что когда-то было в жизни.

Взрыв

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошли мощные взрывы тысяч тонн аммиачной селитры. По предварительным данным, его спровоцировали сварочные работы, которые проходили у склада.

По последним данным, в результате катастрофы погибли более 150 человек, сотни пропали без вести.