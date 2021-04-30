Жители Горно-Алтайска делятся видео с затопленными городскими дорогами

Видео сняты и опубликованы в Instagram-аккаунте gorno_altaysk_one 30 апреля.

Вода дошла до площади с парламентом республики Эл Курултай. На некоторых участках городских дорог автомобили едут прямо по потоку.

— Плывем. Обычная картина, когда сильный дождь, — комментируют пост местные жители.

На другом видео видно, что река Улалушка вот-вот выйдет из берегов. В комментариях уже не смеются над ливневой канализацией, а вспоминают о наводнении 2014 года.

Повышение уровня воды в реках зафиксировали в нескольких районах Республики Алтай. Один участок Чуйского тракта уже перекрыт из-за паводка.