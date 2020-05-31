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31 мая 21°C
Жизнь

Жительница города-спутника Барнаула возмутилась сплошными рубками деревьев в парке

Участница сообщества «Инцидент Барнаул» разместила в паблике информацию о том, что в центре Новоалтайска возле дома по ул. Октябрьской, 25 вырубили парк за домом. По ее словам, жильцам обещали, что его облагородят и частично вырубят ослабленные деревья, но выпили абсолютно все.

Вырубка парка в Новоалтайске.
Вырубка парка в Новоалтайске.
"Инцидент Барнаул", ВК.

Женщина сообщила, что на рабочие отказались показать ей разрешение на рубку деревьев — сослались на мэра, потом на губернатора. Они сказали, что привезут разрешение с указанием деревьев, подлежащих вырубке. Однако вырубили все и никакого разрешения не показали.

Жители дома вызвали полицию, рабочие собрались и уехали.



Эти деревья защищали дом от пыли и грязи, отгораживали от дороги, а зимой защищали от ветра. А сейчас там установят лавочки чтобы там ночами под окнами сидели алкоголики со всей округи?", — написала подписчица паблика по имени Анастасия.

Официальных комментариев об инциденте пока не поступало. Однако 22 мая в официальном Instagram администрации Новоалтайска было опубликовано разъяснение.

Власти сообщили, что в сквере «Октябрьский» начато благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Что запланированы значительные преображения в так называемом «старом центре» города: от сквера «Октябрьский» (в границах улиц Октябрьская — Коммунистическая) по улице Коммунистической (вдоль службы судебных приставов и школы № 10) до спортивного зала «Мир» (здание бывшего кинотеатра) по улице Партизанской.

Территория выбиралась с учетом мнения жителей города. И рабочие начали снос части зарослей деревьев.

Вырубка парка в Новоалтайске.
Вырубка парка в Новоалтайске.
«Инцидент Барнаул», ВК.

Представитель администрации заверял, что в основном это старые, представляющие опасность клены. В соответствии с проектом в 2020 году сквер преобразится: здесь появятся асфальтированные дорожки и малые архитектурные формы, будут смонтированы система уличного освещения и система водоотведения на тротуарах.

Один из подписчиков паблика «Инцидент Барнаул» посоветовал женщине немного потерпеть — там станет лучше. Если это так, то, очевидно, внятных объяснений от власти жителям явно не хватило.

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