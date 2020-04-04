Жительница Камня-на-Оби и местный предприниматель бесплатно раздают защитные маски

Жительница Камня-на-Оби шьет и раздает защитные маски бесплатно. Материалы женщине предоставил каменский предприниматель Павел Дручинин. Раздавать маски жителям города будут через киоски «Роспечать»" уже на следующей неделе.

Ольга начала свою благотворительность практически с самого начала объяленных президентом выходных дней. Она увидела, что почти все люди ходят без масок и начала шить их. Сначала снабдила внуков и детей, а потом стала раздавать всем желающим.

По словам предпринимателя Павла Дручинина, на сегодняшний день маски — насущная необходимость. И не такие уж это большие деньги, затратил — 1000 рублей, а это уже 500 масок. Павел надеется, что кто-нибудь еще присоединиться к его благотворительной инициативе.