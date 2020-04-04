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Жизнь

Жительница Камня-на-Оби и местный предприниматель бесплатно раздают защитные маски

Жительница Камня Ольга Веснина планирует сшить около 500 защитных масок, которые отдаст жителям города абсолютно бесплатно, пишут «Каменские известия».

Коронавирус, медицинская маска.
Коронавирус, медицинская маска.
CC0

Жительница Камня-на-Оби шьет и раздает защитные маски бесплатно. Материалы женщине предоставил каменский предприниматель Павел Дручинин. Раздавать маски жителям города будут через киоски «Роспечать»" уже на следующей неделе.

Ольга начала свою благотворительность практически с самого начала объяленных президентом выходных дней. Она увидела, что почти все люди ходят без масок и начала шить их. Сначала снабдила внуков и детей, а потом стала раздавать всем желающим.

По словам предпринимателя Павла Дручинина, на сегодняшний день маски — насущная необходимость. И не такие уж это большие деньги, затратил — 1000 рублей, а это уже 500 масок. Павел надеется, что кто-нибудь еще присоединиться к его благотворительной инициативе.

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