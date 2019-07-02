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2 июля
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Жизнь

Жительница Канска простила грубость губернатору Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Наталью, которая и задала вопрос главе региона.

Подтопление в Канске.
Подтопление в Канске.
vk.com/mchs24

До этого стало известно, что жительница Канска поинтересовалась у губернатора, что будет с дорогой, если ее размоет в результате наводнения, и пришлют ли за жителями города вертолеты. Глава региона жестко ответил женщине, посчитав, что она «качает права».

По словам женщины, губернатор позвонил ей и извинился, отметив, что вопрос с дорогой будет решен.

«Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», — отметила Наталья.

Она также отметила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что резкие слова были сказаны на эмоциях.

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