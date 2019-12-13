Жительница Новосибирска обвинила барнаульца в сливе ее эротических фото в Сеть

Девушка из Новосибирска познакомилась через интернет с «обаятельным музыкантом» из Барнаула. Они встречались несколько месяцев, потом она с ним порвала, а он выложил в Сеть ее эротические фото и пикантные видеозаписи. Об этом сообщил НГС.

Пара познакомилась в приложении Badoo. Девушку очаровал симпатичный барнаулец, за 30. Он был участником рок-группы, играл на нескольких музыкальных инструментах — гитаре, саксофоне, фортепиано.

Сначала влюбленные просто переписывались, спустя некоторое время девушка приехала в Барнаул, чтобы познакомиться лично. Мужчина представил ее со своей семьей — маме, бабушке и дочке от первого брака. Он много рассказывал о себе, в том числе о службе в СОБРе.

Отношения начали стремительно развиваться. И однажды мужчина во время интимной встречи начал снимать свою подругу на телефон — сначала он делал фото, а потом и видеозаписи.

Девушка решила расстаться с возлюбленным после того, как заподозрила его во вранье, и подозрения подтвердились — оказалось в Росгвардии он не служил. К тому же она обнаружила, что он переписывается в соцсетях с другими женщинами.

Вскоре после расставания девушка увидела свои эротические фотографии на чужих страницах в соцсетях. Мужчина не признавался в том, что это он выложил фото.

Тогда девушка позвонила его матери — она рассказал, что ее сын постоянно всем врет, не платит алименты, работает охранником и «ничем по жизни не занят», а лишь увлекается музыкой.

Со временем девушка нашла своих «подруг по несчастью» — других женщин, чьи пикантные фото музыкант выкладывал в Сеть. Сначала она сильно переживала из-за этой ситуации, но постепенно успокоилась.

«Какова вообще вероятность того, что в огромном объёме порнухи мои знакомые могут случайно наткнуться на ролик со мной? Надеюсь только, что эти видео не попадутся моему 12-летнему сыну. А посмотрит ли их кто-то из моего взрослого окружения, мне в целом не важно: все мы занимаемся сексом», — решила она.

По ее мнению, защититься от подобных ситуаций сложно, ведь даже брак не защищает от того, что интимный контент с вашим участием не окажется на портносайтах.