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7 ноября 1°C

Жительница Казахстана нашла пропавшего сына в Барнауле спустя 12 лет

Сын жительницы Павлодара Шарипы Салимхановой в 18 лет ушел из дома, его разыскивали 12 лет и нашли в Барнауле без документов, сообщил сайт tengrinews.kz.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Женщина не верит своему счастью, ведь спустя долгие годы она снова может обнять своего сына. Теперь ему 33 года. Все это время парень жил у друзей и знакомых, перебивался случайными заработками.

Мать пыталась искать сына, но ее усилия были тщетны. Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, в 2012 году женщине сообщили, что ее сын совершил мелкую кражу, незаконно пересек границу России и скрылся. С этого времени парень был объявлен в розыск. Поиски сына продолжала и мать пропавшего.

Она обращалась в пограничные службы, ДКНБ, неоднократно ходила в полицию, надеясь, что местонахождение сына установят. И только в январе 2019 года женщина получила известие о том, что ее сын задержан и содержится в приемнике-распределителе в Барнауле. Как оказалось, все это время он находился в России без документов — жил и работал, где придется.

В начале этого года российские полицейские задержали мужчину за нарушение паспортного режима и осудили на семь месяцев. В августе мужчину освободили, и мать попыталась вернуть его домой. Но вновь возникла проблема с документами.

«Выяснилось, что сотрудники приемника-распределителя пророчили ей 180 дней в соответствии с соглашением о реадмиссии. Пробиться в консульство она не смогла. 23 сентября этого года женщина обратилась за помощью в управление миграционной службы Департамента полиции Павлодарской области», — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Просьба женщины нашла отклик. «Мне сказали, что вопрос не относится к компетенции миграционной службы, но пообещали помочь, связались с консульством Казахстана в Омске, и уже там вопрос решился. Через две недели сыну вручили свидетельство о возвращении на родину, а 30 октября уже в Павлодаре ему выдали удостоверение личности», — отметила Салимханова.

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