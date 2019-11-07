Жительница Казахстана нашла пропавшего сына в Барнауле спустя 12 лет

Сын жительницы Павлодара Шарипы Салимхановой в 18 лет ушел из дома, его разыскивали 12 лет и нашли в Барнауле без документов, сообщил сайт tengrinews.kz.

Женщина не верит своему счастью, ведь спустя долгие годы она снова может обнять своего сына. Теперь ему 33 года. Все это время парень жил у друзей и знакомых, перебивался случайными заработками.

Мать пыталась искать сына, но ее усилия были тщетны. Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, в 2012 году женщине сообщили, что ее сын совершил мелкую кражу, незаконно пересек границу России и скрылся. С этого времени парень был объявлен в розыск. Поиски сына продолжала и мать пропавшего.

Она обращалась в пограничные службы, ДКНБ, неоднократно ходила в полицию, надеясь, что местонахождение сына установят. И только в январе 2019 года женщина получила известие о том, что ее сын задержан и содержится в приемнике-распределителе в Барнауле. Как оказалось, все это время он находился в России без документов — жил и работал, где придется.

В начале этого года российские полицейские задержали мужчину за нарушение паспортного режима и осудили на семь месяцев. В августе мужчину освободили, и мать попыталась вернуть его домой. Но вновь возникла проблема с документами.

«Выяснилось, что сотрудники приемника-распределителя пророчили ей 180 дней в соответствии с соглашением о реадмиссии. Пробиться в консульство она не смогла. 23 сентября этого года женщина обратилась за помощью в управление миграционной службы Департамента полиции Павлодарской области», — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Просьба женщины нашла отклик. «Мне сказали, что вопрос не относится к компетенции миграционной службы, но пообещали помочь, связались с консульством Казахстана в Омске, и уже там вопрос решился. Через две недели сыну вручили свидетельство о возвращении на родину, а 30 октября уже в Павлодаре ему выдали удостоверение личности», — отметила Салимханова.