Жительница Турции приехала рожать четвертого ребенка в Барнаул

Жительница Турции Алла прилетела в Россию специально для того, чтобы родить здесь четвертого ребенка, рассказали в пресс-службе перинатального центра «Дар».

Девушка приехала в столицу Алтайского края на 28-й неделе беременности с тремя детьми и кошкой. Ее супруг, иностранец, вскоре также приедет в Россию.

Алла узнала о центре, когда искала подходящее место для родов в России. Она почитала отзывы и ознакомилась с информацией на сайте центра.

«Подкупило, что „Дар“ был признан лучшим перинатальным центром в России в 2022 году. Решила — надо лететь!» — рассказала пациентка.

Алла родилась в Казахстане, но у нее есть российское гражданство. Сейчас она живет за границей.

Примечательно, что всех своих детей девушка рожала в разных странах: первого — в Грозном, второго — в Норвегии, третью дочь — в Египте.

«В Турции мы живем уже четыре года, но рожать я там категорически не хотела. Пока стояла на учете по беременности в Турции, из обследований было только УЗИ, мне говорили, что у меня все хорошо», — отметила Алла.

Когда девушка приехала в Россию, у нее выявили гестационный сахарный диабет. Врачи подобрали правильное лечение, и недавно она родила здорового малыша.

Ни в одной стране такого обращения к беременным я не встречала. Акушерка и весь персонал были очень внимательны и аккуратны", — делится впечатлениями пациентка.

В Алтайском крае девушка впервые, но ее старшие дети уже ходят в местную частную школу. Оставаться здесь долго их семья не будет — не подходит суровый климат.

«Специалисты здесь и правда лучшие, поверьте, мне есть с чем сравнить! Поэтому, если вдруг решусь на пятого, то обязательно вернусь», — добавила Алла.

Ранее в автомобильной пробке у беременной россиянки начались роды. Инспекторы ДПС помогли беременной, которой срочно нужна была госпитализация.