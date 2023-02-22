В автомобильной пробке у беременной россиянки начались роды

К экипажу ДПС обратился встревоженный мужчина и сообщил, что везет в роддом беременную жену, у женщины внезапно начались схватки.
Добраться до роддома семья не могла из-за пробок на дороге, указывает Газета.Ru.
Полицейские сопроводили авто с беременной до больницы.
Ранее пассажиры не растерялись и приняли роды у женщины в поезде. Когда начались преждевременные роды, проводники обратились к пассажирам и спросили, есть ли среди них медики. К счастью, в поезде ехала женщина акушер-гинеколог по профессии. Ей вызвалась помочь другая пассажирка.
Родился мальчик. Это уже третий ребенок в семье.
Также девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.
Между тем с противозачаточной спиралью в руке родился ребенок.