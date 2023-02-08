С противозачаточной спиралью в руке родился ребенок

Дело в том, что он родился с противозачаточной спиралью в ручке, пишет mail.ru.
Счастливая мама рассказала, что они с мужем не планировали рожать. Она предохранилась от нежелательной беременности — поставила противозачаточную спираль.
Тесты показывали отрицательный результат, поэтому о беременности женщина и не подозревала.
Родился мальчик. Каким образом младенец ухватил спираль и появился на свет с ней — непонятно.
Ранее пассажиры не растерялись и приняли роды у женщины в поезде. Когда начались преждевременные роды, проводники обратились к пассажирам и спросили, есть ли среди них медики. К счастью, в поезде ехала женщина акушер-гинеколог по профессии. Ей вызвалась помочь другая пассажирка.
Родился мальчик. Это уже третий ребенок в семье.
Также девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.
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