С противозачаточной спиралью в руке родился ребенок

Родившийся у 20-летней американки ребенок стал настоящей сенсацией в роддоме, сообщает Daily Mail. Посмотреть на младенца сбежались все медсестры.

Дело в том, что он родился с противозачаточной спиралью в ручке, пишет mail.ru.

Счастливая мама рассказала, что они с мужем не планировали рожать. Она предохранилась от нежелательной беременности — поставила противозачаточную спираль.

Тесты показывали отрицательный результат, поэтому о беременности женщина и не подозревала.

Родился мальчик. Каким образом младенец ухватил спираль и появился на свет с ней — непонятно.

Ранее пассажиры не растерялись и приняли роды у женщины в поезде. Когда начались преждевременные роды, проводники обратились к пассажирам и спросили, есть ли среди них медики. К счастью, в поезде ехала женщина акушер-гинеколог по профессии. Ей вызвалась помочь другая пассажирка.

Родился мальчик. Это уже третий ребенок в семье.

Также девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.