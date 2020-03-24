Жительницу Алтая осудят за получение алиментов и пенсии по потере кормильца

Жительница Алейска обвиняется в «Мошенничестве при получении выплат».
«С сентября 2017 года по ноябрь 2018 года обвиняемая, достоверно зная, что на ее банковский счет зачисляются алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, умолчала о данном факте», — рассказали в ведомстве.
При этом она получала социальную пенсию по случаю потери кормильца.
«Тем самым похитила принадлежащие бюджету Пенсионного фонда РФ денежные средства на сумму более 100 тыс. рублей», — подчеркнули в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд.