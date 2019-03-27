Жительница Барнаула пойдет по суд за прослушивание телефонных разговоров соперницы

По данным следствия, у обвиняемой были плохие отношения с бывшей женой сожителя. Это проявлялось в угрозах, взаимных претензиях и подаче заявлений в полицию.
Обвиняемая работала в компании крупного сотового оператора и решила этим воспользоваться. С января по август 2018 года она имела доступ к голосовым вызовам, SMS и MMS бывшей супруги сожителя.
Когда об этом узнала потерпевшая, она обратилась в службу безопасности компании. Там провели служебную проверку. Информация подтвердилась. Против женщины завели уголовное дело.