Жительницу Барнаула обманули при устройстве на работу

Женщина разместила в интернете объявление о поиске работы. Ей позвонила неизвестная, представилась работодателем и сообщила, что их фирме нужен представитель для реализации фармацевтической продукции. Только одна загвоздка: надо приобрести спецодежду.
После этого перезвонил мужчина. Представился курьером, сообщил, что везет костюм. Передал коробку. Женщина передала ему 4990 рублей. Потом она поехала в организацию, но по названному адресу фирмы не оказалось.
В коробке были халат и моющее средство. Женщина обратилась в полицию.
Установлено, что потерпевшей звонили с номеров, зарегистрированных в Новосибирской области и Алтайском крае.