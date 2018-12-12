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Жизнь
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Жительницу Барнаула обманули при устройстве на работу

Мошенники обманули жительницу Барнаула, которая пыталась устроиться на работу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Ей предложили должность в фирме, но предупредили, что нужно купить спецодежду. Женщина заплатила и только потом обнаружила, что такой компании не существует.

Деньги. Карта.
Деньги. Карта.
СС0

Женщина разместила в интернете объявление о поиске работы. Ей позвонила неизвестная, представилась работодателем и сообщила, что их фирме нужен представитель для реализации фармацевтической продукции. Только одна загвоздка: надо приобрести спецодежду.

После этого перезвонил мужчина. Представился курьером, сообщил, что везет костюм. Передал коробку. Женщина передала ему 4990 рублей. Потом она поехала в организацию, но по названному адресу фирмы не оказалось.

В коробке были халат и моющее средство. Женщина обратилась в полицию.

Установлено, что потерпевшей звонили с номеров, зарегистрированных в Новосибирской области и Алтайском крае.

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