Жительницу Барнаула обманули при устройстве на работу

Мошенники обманули жительницу Барнаула, которая пыталась устроиться на работу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Ей предложили должность в фирме, но предупредили, что нужно купить спецодежду. Женщина заплатила и только потом обнаружила, что такой компании не существует.