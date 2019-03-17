Жительницу Барнаула судят за подделку больничного листа

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, обвиняемая работала продавцом-консультантом. Она предоставила своему работодателю «липовый» листок нетрудоспособности. Поддельный документ, по ее мнению, должен был подтвердить, что она отсутствовала на работе в связи с болезнью.

У руководителя лист нетрудоспособности никаких подозрений не вызвал, и она передала его в бухгалтерию. Через некоторое время бухгалтер сообщила, что не может оплатить больничный, так как на нем указан неверный номер. Сотрудницу вызвали в Фонд социального страхования, где и выяснилось, что женщина принесла подделку.

Горожанке могут назначить наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арестовать на срок до 6 месяцев.