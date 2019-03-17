Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жительницу Барнаула судят за подделку больничного листа

Мировой суд Железнодорожного района Барнаула рассматривает уголовное дело в отношении женщины, которую обвинили в использование заведомо подложного документа.

Грипп, ОРВИ.
Грипп, ОРВИ.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, обвиняемая работала продавцом-консультантом. Она предоставила своему работодателю «липовый» листок нетрудоспособности. Поддельный документ, по ее мнению, должен был подтвердить, что она отсутствовала на работе в связи с болезнью.

У руководителя лист нетрудоспособности никаких подозрений не вызвал, и она передала его в бухгалтерию. Через некоторое время бухгалтер сообщила, что не может оплатить больничный, так как на нем указан неверный номер. Сотрудницу вызвали в Фонд социального страхования, где и выяснилось, что женщина принесла подделку.

Горожанке могут назначить наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арестовать на срок до 6 месяцев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость