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Жизнь

Жителя Алтая осудили за попытку изнасилования девочки, гулявшей рядом с поездами в 2007 году

В Алтайском крае за попытку изнасилования 11-летней девочки отправили в тюрьму 44-летнего мужчину, который и ранее нападал на девочек, сообщает региональный СК.

Насилие.
Насилие.
СС0

Нападение на девочку произошло в Заринске в начале июля 2007 года.

«Проходя по железнодорожному пути заметил идущую во встречном направлении незнакомую 11-летнюю девочку. Реализуя умысел на изнасилование, злоумышленник, применяя физическое и психологическое насилие, повалил девочку на землю», — рассказали в ведомстве.

Девочка вырвалась и убежала. Мужчину сразу найти не смогли, однако работу по его поиску не прекращали.

На жителя Заринска вышли в ходе расследования другого уголовного дела об изнасиловании малолетней девочки в 2004 году.

«Удалось доказать факт совершения покушения на изнасилование в 2007 году. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за сексуальные преступления», — отметили в СК.

Мужчина полностью признал свою вину. Его на 7,5 лет отправили в колонию строгого режима за «покушение на изнасилование».

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