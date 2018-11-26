Жителя Алтайского края будут судить за нападение на девушку поздним вечером

34-летнего жителя Алтайского края обвиняют в совершении разбойного нападения на молодую девушку, которая поздно возвращалась домой в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Следствие установило, что в сентябре поздно вечером пьяный мужчина увидел девушку и несколько минут шел за ней следом. Убедившись, что поблизости никого нет, он напал на жертву сзади, сорвал с ее плеча сумку и проверил карманы ее одежды.

Девушка пыталась вырваться, однако мужчина силой удерживал ее руку, а после повел в неосвещенное место. Девушке удалось достать из кармана телефон, набрать номер отца. Она прокричала, где находится, и что на нее напали.

После звонка потерпевшая упала на землю, чтобы злоумышленник не смог вести ее дальше. Это разозлило нападавшего, он схватил ее за волосы, стал волочить по земле. Горожанка кричала и звала на помощь, но рядом никого не было. Через несколько минут прибежали ее родители. Злоумышленник схватил сумку пострадавшей и убежал.

Недалеко от места преступления он остановился и стал обыскивать сумку. Однако в ней лежала буханка хлеба и практически пустой кошелек. В тот же вечер сотрудники полиции установили личность грабителя и задержали его.

В результате преступных действий обвиняемого девушке был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2 тыс. рублей, а также телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести. За совершение преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Материалы дела с обвинительным заключением направили в прокуратуру.