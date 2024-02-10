Жителя Алтайского края оштрафовали за оскорбление в мессенджере

"В КУРСЕ 22" сообщает, что житель Солтонского района оскорбил знакомого в голосовом сообщении нецензурными выражениями. Тот поспешил обратиться в прокуратуру.
После обращения прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении в отношении мужчины.
Суд признал мужчину виновным в совершении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.
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