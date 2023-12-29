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Происшествия

В Барнауле пенсионерка лишилась денег, продавая шубу на сайте бесплатных объявлений

Жительница Барнаула продавала шубу за 15 тыс. рублей, однако наткнулась на мошенников и потеряла средства. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Телефонные мошенники умеют убедить.
Телефонные мошенники умеют убедить.
unsplash.com

74-летняя горожанка рассказала, что в середине декабря разместила объявление о продаже шубы.

На объявление почти сразу откликнулась неизвестная девушка. Она хотела купить товар. Во время беседы с пенсионеркой связалась якобы муж покупательницы — он поинтересовался как можно перевести деньги. Бабушка наказала номер карты, однако мужчина сообщил, что ему ошибочно поступили ее средства.

Чтобы решить проблему, он предложил перейти в мессенджер. Горожанка стала выполнять все его требования. Вводила номера банковской карты, пароли и коды.

Позже пенсионерка заметила, что на нее оформили карту, на счет которой неизвестные перевели 45 тыс. рублей с ее кредитной карты. Она сразу же обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассказал, как распознать мошенника по телефону.

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