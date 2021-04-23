23 апреля
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Жизнь

Жителя алтайского края посадили за то, что он забил свою мать поленом

38-летнего жителя Усть-Пристанского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего смерть по неосторожности, сообщает Следственный комитет.

Наручники.
Наручники.
ССО.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 59-летнюю мать. Он нанес женщине более 40 ударов по телу и голове, в том числе, поленом. От травм женщина скончалась.

Мотивом преступления стала личная неприязнь сына к матери — требовала постоянного ухода и ничего не делала по хозяйству, что раздражало мужчину.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Свою вину он признал.

Мужчину судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание — 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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