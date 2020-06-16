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Жизнь

Жителя Алтайского края преследовала стая оводов под музыку The Prodigy

В Алтайском крае оводы стаями летают за проезжающими по трассе машинами. Видео опубликовали в группе go_barnaul в Instagram.

Стая оводов преследует машину в Алтайском крае.
Стая оводов преследует машину в Алтайском крае.
кадр из видео.

«Атака оводов. Топчихинский район, село Парфеново», — рассказал местный житель.

«Блин, да машина просто теплая. Они на тепло летят», — объяснили в комментариях к записи.

Некоторые предположили, что кровососущим насекомым «просто музыка понравилась». В целом же, как отметила одна из подписчик паблика, ситуация «прямо как в Винни Пухе».

Судя по комментариям, такая ситуация наблюдается во многих районах Алтайского края. При этом где-то бригады оводов терроризируют жителей при поддержке комариных батальонов и нескольких дивизий мошек.

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