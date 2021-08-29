Жителя Алтайского края признали виновным в похищении главы отделения Сбербанка

47-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение человека, совершенного группой лиц, сообщает пресс-служба СУ СК по Томской области.

Суд установил, что в августе 2019 года в городе Стрежевом Томской области двое мужчин похитили управляющего офисом банка, якобы имевшего перед ними долг.

Подсудимый приставил к голове управляющего электрошокер и насильно посадил в машину. Похитители требовали от жертвы передать им 50 млн рублей. Получив отказ, они пять суток удерживали его на заранее арендованном садовом участке. После похищенного освободили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении второго похитителя материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.