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Жизнь

Жителя Германии, задержанного в аэропорту Барнаула, будут судить за «кофейные зернышки»

Турист из Германии, задержанный в Барнауле, предстанет перед судом за контрабанду наркотиков, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Иностранец привез в Барнаул кофе, смешанный с наркотиком.
Иностранец привез в Барнаул кофе, смешанный с наркотиком.
сибфоут.мвд.рф.

Напомним, в сентябре в аэропорту Барнаула задержали 44-летнего жителя немецкой Баварии, у которого в пачке кофе нашли 2 грамма смолы каннабиса.

«Житель Евросоюза разделил на 9 фрагментов приобретенный в городе Франкфурт-на-Майне гашиш, придав ему внешний вид кофейных зерен, после чего поместил в пачку с зерновым кофе, которую сокрыл в туристическом чемодане среди личных вещей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина прилетел в Россию к родственникам на авиарейсе «Мюнхен — Москва (Домодедово)».

После турист транзитом на самолете вылетел в Барнаул, где его задержали сотрудники Алтайской таможни и пограничного управления ФСБ.

Уголовное дело направили в Домодедовский горсуд Московской области — по месту совершения преступления.

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