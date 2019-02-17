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Жизнь

Жителя Кемерова оштрафовали за попытку найти на работу «человека-секси»

В Кемерове суд признал виновным директора digital-агентства «Директ-Маркет» Павла Скороходовав том, что его объявление о поиске сотрудника — человека-«секси» — носило дискриминационный характер. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Instagram самого провинившегося.

Суд.
Суд.
giak.ru/

Еще в декабре 2018 года Скороходов разместил на сайте Зарплата.ру вакансию специалиста по работе с клиентами в сфере b2b. Среди основных требований к кандидату значилось, что он должен быть «человеком-секси».

Дело в том, объяснял директор «Директ-Маркета», что в его компании есть такие критерии при выборе кандидатов:

  • «человек-отвага» — тот, кто бьётся до последнего, даже когда вероятность победы мала;
  • «человек-человек» — тот, кто принимает, что все — личности, будь то директор, мэр, сотрудники, это прежде всего обычные люди;
  • «человек-секси» — тот, кто чувствует себя уверенно, кто любит себя, и это никак не связано с внешностью.

Однако в январе Скороходову пришла повестка от департамента труда, что он обвиняется по статье 13.11.1 КоАП РФ в дискриминации.

Павел Скороходов,
директор digital-агентства «Директ-Маркет»:

Обвинили, что нельзя писать «уверенный в себе», ибо это дискриминирует неуверенных. А как же «коммуникабельный и стрессоустойчивый», которое встречается в 9 из 10 вакансий? По поводу «человека-секси» и прочих персонажей — отдельная история. Суд не принимает аргументы русского языка, а в частности правила кавычек. Можно было бы и дальше посудиться, но нет.

Суд признал Скороходова виновным и назначил штраф в 3 тысячи рублей.

В комментариях руководитель digital-агентства отметил, что «человека-секси» найти ему всё-таки удалось.

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