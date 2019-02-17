Жителя Кемерова оштрафовали за попытку найти на работу «человека-секси»

В Кемерове суд признал виновным директора digital-агентства «Директ-Маркет» Павла Скороходовав том, что его объявление о поиске сотрудника — человека-«секси» — носило дискриминационный характер. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Instagram самого провинившегося.

Еще в декабре 2018 года Скороходов разместил на сайте Зарплата.ру вакансию специалиста по работе с клиентами в сфере b2b. Среди основных требований к кандидату значилось, что он должен быть «человеком-секси».

Дело в том, объяснял директор «Директ-Маркета», что в его компании есть такие критерии при выборе кандидатов:

«человек-отвага» — тот , кто бьётся до последнего , даже когда вероятность победы мала;

кто бьётся до последнего даже когда вероятность победы мала; «человек-человек» — тот , кто принимает , что все — личности , будь то директор , мэр , сотрудники , это прежде всего обычные люди;

кто принимает что все — личности будь то директор мэр сотрудники это прежде всего обычные люди; «человек-секси» — тот , кто чувствует себя уверенно , кто любит себя , и это никак не связано с внешностью.

Однако в январе Скороходову пришла повестка от департамента труда, что он обвиняется по статье 13.11.1 КоАП РФ в дискриминации.

Публикация от Павел Скороходов (@pavel.skorohodov) 15 Фев 2019 в 3:05 PST

Павел Скороходов,

директор digital-агентства «Директ-Маркет»:

Обвинили, что нельзя писать «уверенный в себе», ибо это дискриминирует неуверенных. А как же «коммуникабельный и стрессоустойчивый», которое встречается в 9 из 10 вакансий? По поводу «человека-секси» и прочих персонажей — отдельная история. Суд не принимает аргументы русского языка, а в частности правила кавычек. Можно было бы и дальше посудиться, но нет.

Суд признал Скороходова виновным и назначил штраф в 3 тысячи рублей.

В комментариях руководитель digital-агентства отметил, что «человека-секси» найти ему всё-таки удалось.