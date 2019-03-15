Жителя Урала, который выкинул с балкона кота, посадили в тюрьму

По данным ведомства, в июле 2018 года пьяный мужчина, находясь в гостях у знакомой, выбросил с четвёртого этажа кота породы британец. После падения на асфальт животное выжило, но получило порезы и переломы.
В суде обвиняемый извинился перед хозяйкой кота, признал свою вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.
Суд приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело возбудили органом дознания после отмены вынесенного органами полиции незаконного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела, отмечает агентство.