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15 марта
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Жизнь

Жителя Урала, который выкинул с балкона кота, посадили в тюрьму

В Свердловской области суд приговорил к одному году лишения свободы в колонии строгого режима мужчину, который выкинул с балкона кота знакомой, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Кот британский.
Кот британский.
СС0

По данным ведомства, в июле 2018 года пьяный мужчина, находясь в гостях у знакомой, выбросил с четвёртого этажа кота породы британец. После падения на асфальт животное выжило, но получило порезы и переломы.

В суде обвиняемый извинился перед хозяйкой кота, признал свою вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Суд приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело возбудили органом дознания после отмены вынесенного органами полиции незаконного процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела, отмечает агентство.

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