Жителям Алтая объяснили, почему необходимо подавать даже «нулевые показания счетчиков»

Сибирская генерирующая компания (СГК) напомнила жителям Алтайского края, что у них осталось два дня для подачи показания счетчиков.

«Осталось два дня, чтобы подать показания счетчиков. „А если мы живем на даче, то ничего подавать не надо?“ НАДО! Если у вас установлены счетчики на горячую воду, а вы временно не живете в квартире — подавайте хотя бы „ноль“», — сообщили в компании.

В СГК подчеркнули, что если при наличии счетчиков горячей воды или других коммунальных ресурсов не передавать показания, то первые три месяца объемы посчитают по среднемесячным показаниям.

«Для расчета управляющая компания возьмет ваши объемы потребления ресурса за предыдущие полгода, разделит на шесть месяцев и получит среднее значение. Именно его и будет указывать УК в квитанции в течение трех месяцев», — пояснили энергетики.

Начиная с четвертого месяца начислять плату будут уже по утвержденным в регионе нормативам потребления коммунальных услуг, которые зависят от многих факторов.

Чтобы вернуться к своим фактическим показаниям, придется написать заявление в УК о перерасчете — в общем, создать себе дополнительные проблемы после отдыха.