Жителям Алтайского края предлагают «подсесть» на рейс из Иркутска и слетать летом в Сочи

Жители Алтайского края могут купить авиабилеты на рейсы Иркутск — Барнаул — Сочи на 2021 год, сообщил сайт правительства края. Авиакомпания «ИрАэро» уже открыла продажу билетов.

Рейсы будут выполняться с 26 мая по 3 октября по средам и воскресеньям на самолетах Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.

Цена билета в одну сторону составит от 15 035 рублей.

В «ИрАэро» надеются, что эпидемиологическая обстановка в 2021 году стабилизируется.

«Прошедшее лето показало, что данное направление пользуется большим спросом, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. Именно поэтому мы уже сейчас открыли продажи. Со своей стороны мы гарантируем выполнение всех мер профилактики, помимо этого, предоставляем возможность пассажирам приобрести страховку от заражения COVID-19, которая действует 14 дней после перелета», — заявил пресс-секретарь авиакомпании Николай Бессонов.

10 августа открылись регулярные рейсы из Барнаула в курортную Белокуриху.