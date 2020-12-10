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Жителям Алтайского края предложили новый способ узнать результаты тестов на ковид

Жители Алтайского края могут узнать результаты тестов на коронавирусную инфекцию из системы, которую раньше использовали для голосования. Об этом сообщили в минцифре региона.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

В октябре с помощью этой системы в Барнауле выбирали общественные территории для благоустройства в 2021 году.

Теперь функционал расширили и ввели возможность узнать результаты тестов на ковид.

«Авторизация через учетную запись портала госуслуг обеспечивает однозначную идентификацию граждан, исключает возможность ошибки. От пользователей требуется лишь указать дату тестирования (после 1 декабря 2020 года)», — уточняют в министерстве.

Также получить результаты ПЦР-тестов можно по телефону или через СМС-оповещение от представителей страховых медицинских организаций.

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