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Жизнь

Жителям Алтайского края рассказали, где лучше провести майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует провести майские праздники на даче в кругу семьи, а вот больших компаний следует избегать и использовать маски, принимая гостей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сад и огород.
Сад и огород.
открытые источники в интернете

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — говорится в сообщении.

Большое скопление людей даже вне помещений нежелательно и потенциально опасно, уверены в ведомстве. А многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования.

В пресс-службе советуют подумать об ограничении контактов. В случае если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску.

Напомним, президент РФ Владимир Путин согласился объявить майские праздники непрерывными. Таким образом, дни с 1 по 10 мая включительно будут объявлены выходными. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

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