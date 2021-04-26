Жителям Алтайского края рассказали, где лучше провести майские праздники

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — говорится в сообщении.
Большое скопление людей даже вне помещений нежелательно и потенциально опасно, уверены в ведомстве. А многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования.
В пресс-службе советуют подумать об ограничении контактов. В случае если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску.
Напомним, президент РФ Владимир Путин согласился объявить майские праздники непрерывными. Таким образом, дни с 1 по 10 мая включительно будут объявлены выходными. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.