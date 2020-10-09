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Жизнь

142 жителям Алтайского края за сутки подтвердили коронавирус

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 142 человека с коронавирусом, сообщил 9 октября региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

В Барнауле суточный прирост составил 86 человек. 15 выявили в Рубцовске, 13 в Бийске. Заринский и Шелаболихинский районы — по 7 заболевших, Солонешенский район — 5, Поспелихинский район — 4, Заринск и Камень-на-Оби — по 2 заболевших, Рубцовский район — один заболевший.

В госпиталях лечатся 1 493 пациента. В тяжелом состоянии находятся 232 человека, из них 93 на аппаратах ИВЛ.

Кроме этого, 1453 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Еще 118 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

259 коек свободны.

За сутки умело 10 человек. Всего с начала пандемии скончалось 254 человека

Всего в крае инфицированных — 14 853, выздоровело 12 783 человека (+62 пациента за сутки).

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