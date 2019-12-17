Жителям алтайского села советуют смириться со зловонной рекой из военной части

Жители села Топчиха жалуются на периодический слив канализационных отходов с военной части на дорогу, рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Как рассказывают местные жители, никто не желает решать данную проблему. Власти разъясняют, что сделать ничего не могут.

А люди тем временем ходят по дороге и дышат зловонным ароматом.

«Село Топчиха, переулок Красноармейский. Это бегут нечистоты с военной части. Ни пройти, ни проехать. Запах — не передать какой стоит. Купайтесь люди», — рассказывает автор видео.

По его словам, такой аттракцион проходит раз в неделю, а иногда и два. Люди всем селом наблюдают, как бежит канализация.

В комментариях подписчики паблика советуют обратиться в прокуратуру. Другие же шутливо рекомендуют не обращать внимание на зловонную речку, поскольку если жители села против нечистот своих солдат, то вскоре им придется смириться с нечистотами солдат НАТО.