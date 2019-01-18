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Жизнь
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Жителям Чечни спишут долги за газ на 9 млрд рублей

В Грозном районный суд обязал организацию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать более 9 млрд рублей долга за коммунальные услуги. Иск с таким требованием подавала прокуратура. В ведомстве опасались, что требования «Газпрома» могли вызвать протесты, пишет РБК.

Газ.
Газ.
СС0

«При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения», — цитирует znak.com заявление прокуратуры.

О том, что в Грозном остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество, ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. В октябре 2018 года из-за долгов местных жителей за коммунальные услуги Кадыров уволил четырех префектов Грозного.

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