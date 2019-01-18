Жителям Чечни спишут долги за газ на 9 млрд рублей

«При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения», — цитирует znak.com заявление прокуратуры.
О том, что в Грозном остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество, ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. В октябре 2018 года из-за долгов местных жителей за коммунальные услуги Кадыров уволил четырех префектов Грозного.