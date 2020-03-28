Жителям Донбасса и Луганска пока не запретили полностью въезжать в Россию

Министерство внутренних дел России опубликовало дополнительную информацию о том, на кого не распространяется запрет пересечения границы с РФ в условиях коронавирусной пандемии.

Как известно, граница закрыта с 16 марта распоряжением правительства России. Пересекать ее могут только жители нашей страны, находившиеся в отпуске или в служебной командировке за рубежом.

Однако 28 марта МВД России разъяснило, что запрет не касается граждан Украины, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей при условии специальной отметки в паспорте.

Также нет ограничения для пересечения госграницы для граждан СНГ, республик Южная Осетия и Абхазии, которые прибывают на стыковочных рейсах в аэропорты России и сразу же вылетают в государства своей принадлежности.