Жителям европейской части России для оздоровления завезли маралов из Алтайского края

Работники комплекса рассказали губернатору области Александру Гусеву, что панты обладают лечеными свойствами, служат сырьем для биологически активных добавок и могут быть использованы для укрепляющих иммунитет для ванн.
В питомнике более 200 животных. Они находятся в «полувольерном содержании» и контактируют с природой.
Планируется, что такой комплекс послужит развитию внутреннего туризма. В проект вложили около 300 млн рублей.
Губернатор сказал, что теперь нужно найти варианты, как привлечь туда туристов.
Мараловодством в России занимаются лишь в нескольких регионах. На два Алтая приходится почти 90% всех маралов в России. В Алтайском крае переработкой пантового сырья занимаются порядка 30 предприятий, которые производят более 350 видов продукции.