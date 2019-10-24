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Жизнь

Жителям европейской части России для оздоровления завезли маралов из Алтайского края

В Воронежской области появился мараловодческий комплекс, куда привезли маралов из Алтайского края, пишет Воронежский городской портал. Планируется, что рога животных будут отправлять на переработку для приготовления пантовых ванн.

Марал на Алтае.
Марал на Алтае.
Пресс-служба "Алтайского заповедника.

Работники комплекса рассказали губернатору области Александру Гусеву, что панты обладают лечеными свойствами, служат сырьем для биологически активных добавок и могут быть использованы для укрепляющих иммунитет для ванн.

В питомнике более 200 животных. Они находятся в «полувольерном содержании» и контактируют с природой.

Планируется, что такой комплекс послужит развитию внутреннего туризма. В проект вложили около 300 млн рублей.

Губернатор сказал, что теперь нужно найти варианты, как привлечь туда туристов.

Мараловодством в России занимаются лишь в нескольких регионах. На два Алтая приходится почти 90% всех маралов в России. В Алтайском крае переработкой пантового сырья занимаются порядка 30 предприятий, которые производят более 350 видов продукции.

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