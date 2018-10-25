Жителям нескольких сел Алтайского края до сих пор не дали отопление

В трех селах Алтайского края не дали отопление, люди замерзают в домах, дети — в садиках и школах. Об этом сообщил Amic.ru.

Правительство края объявило, что официально отопительный сезон начался во всех муниципалитетах региона. Житель улицы Уральской в Шипуново рассказал, что в некоторых домах села до сих пор нет отопления.

Люди, по его словам, «спасаются обогревателями». 21 октября коммунальщики не сообщали ничего конкретного о подаче тепла, вырыли траншею и собирались после выходных продолжить работу, если будут материалы, рассказал мужчина. Продолжились ли работы, Amic.ru не уточняет.

Селянин добавляет, что сотрудники коммунального хозяйства сохраняют абсолютное спокойствие, бездействие и советуют поставить печку, так как ситуация с подачей отопления повторяется уже не первый год.

В Минстройтрансе Алтайского края сообщили, что на горячую линию министерства жалобы на отсутствие отопления не поступали. В администрации Шипуновского района также отметили, что с такой проблемой к ним не обращались, добавив, что в настоящее время отопление есть во всем селе.

Проблемы с запуском отопления возникли и в селе Кусак Немецкого национального района. Там произошли порывы в теплосетях. По словам врио заместителя министра, начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Минстройтранса Алтайского края Андрея Голубцова, местные теплоснабжающие организации должны устранить порывы в максимально короткие сроки.

В соседнем селе Шумановка запуск отопления также не прошел гладко. Утром 23 октября температура в Шумановском садике составляла 17 градусов, в шумановской школе 14−15 градусов, сообщила газета «Новое время».

Сейчас в Шумановке завершается строительство модульной котельной. Она готова лишь наполовину, туда завезли котлы, есть корпус, ведется ремонт трассы. Сейчас теплом село обеспечивает старая котельная, но там температура на выходе составляла 50 градусов.