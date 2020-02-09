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Жизнь

Житель Алтая ухитрился сделать впечатляющее селфи с архаром

Житель села Ташанта Виталий Конгунов встретил на горе Кочкор-Бажы алтайского горного барана аргали и смог сфотографировать его с расстояния пяти метров. Уникальными снимками поделился WWF России.

Селфи с аргали.
Селфи с аргали.
Виталий Конгунов

«Поднявшись на гору, застыл от удивления — путь перегородил горный баран. Видимо, не увидев при мне оружия, он тоже решил рассмотреть меня внимательнее. Возможно, принял за сотрудника национального парка, которых местные аргали не особо боятся. Несколько минут мы неподвижно смотрели друг на друга. В его взгляде было любопытство, в моем — удивление: что вот так, не в зоопарке, а в дикой природе, можно увидеть редкое животное», — рассказал Виталий Конгунов.

Виталий Конгунов успел сделать несколько фотографий и даже сделать «селфи» с горным бараном.

В 2019 году общая численность популяции аргали составила всего 4841 особь: на территории Монголии — 3420, в России — 1421 особи, из них в Республике Алтай — 1304.

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