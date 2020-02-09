Житель Алтая ухитрился сделать впечатляющее селфи с архаром

«Поднявшись на гору, застыл от удивления — путь перегородил горный баран. Видимо, не увидев при мне оружия, он тоже решил рассмотреть меня внимательнее. Возможно, принял за сотрудника национального парка, которых местные аргали не особо боятся. Несколько минут мы неподвижно смотрели друг на друга. В его взгляде было любопытство, в моем — удивление: что вот так, не в зоопарке, а в дикой природе, можно увидеть редкое животное», — рассказал Виталий Конгунов.