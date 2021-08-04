Живая ипостась города. Эксперт объяснил, почему не нужно затягивать процесс изменения герба Барнаула

Как неоднократно сообщал altapress.ru, герб Барнаула необходимо менять из-за несоответствия его содержания требованиям Геральдического совета при Президенте РФ. При этом существует необходимость завершить процедуру регистрации официального символа городского округа.

По словам кандидата исторических наук Сергея Неверова, который возглавляет Алтайское краевое отделение Союза геральдистов России, изменение герба — нормальный процесс.

«За все время существования герба Российской империи он видоизменялся около 40 раз. Герб никогда не был застывшей конструкцией, это — живая ипостась страны, города, региона. В геральдике действительно много подвижных форм, в частности, не утверждается форма щита, главное в нем — рисунок в гербовом поле. Щит может быть круглым, квадратным, прямоугольным, варяжским, французским — именно такой щит традиционно имеет герб Барнаула. К слову, при cоветской власти герб города изображали кто во что горазд: рисовали оленя, колосья, заводские трубы и прочее. В 1976 году, например, был выпущен значок из серии „Древняя Русь“, куда попал Барнаул с изображением ныне действующего исторического герба», — цитирует эксперта «Вечерний Барнаул».

Ввиду административного переустройства Сибири и образования Колыванской области был выделен Барнаульский уезд. Поскольку центр уезда автоматически становился городом, в 1780 году была изготовлена печать Барнаульского городского магистрата, на которой изображена сереброплавильная печь среди рудных заводских куч. При этом на гербе нет коня. Это и был первый герб Барнаула.

Официально же он был утвержден в 1846 году. На эскизе запечатлена подлинная подпись императора Николая I. Копия рисунка хранится в Государственном архиве Алтайского края. Император в это время находился в Варшаве, но герб был нарисован не здесь, а, скорее всего, в Алтайском горном округе.

Авторы изображения наверняка были знакомы с творчеством художников, архитекторов или чертежников, приписанных к чертежной мастерской Колывано-Воскресенского горного округа.

Сергей Неверов полагает, что большая часть ошибок, имеющихся как в графическом рисунке герба, так и его описании, появилась из-за неграмотности составителей или двоякого понимания одних и тех же вещей.

Так, изображение коня на гербе Барнаула в свое время называли лошадью, а это неверно.

«Есть такое понятие, как устоявшаяся конструкция, так вот, ни в российской, ни в западноевропейской геральдике лошадь на гербах не изображалась, только белый или серебряный конь. И в описании герба Барнаула от 2003 года уже есть ошибка: „белая скачущая лошадь“. В геральдике также есть правило графического изображения цветов, серебро всегда изображается белым цветом. Таким образом, на гербе Барнаула и Томской губернии изображена не белая лошадь, а серебряный конь», — отметил Сергей Неверов.



Любопытно, что конь на барнаульском гербе даже скакал в разные стороны и связано это с тем, что художник нарисовал символ так, как понял, а не как было бы верно.

Сергей Неверов добавляет, что во многих описаниях герба Барнаула имеется еще одна неточность — доменная печь на фоне гор. Но на самом деле, на гербе изображены не горы, а рудная порода.

Руду, к слову, закладывали в сереброплавильную, а не доменную печь, которая, в свою очередь, говорит о чугунном производстве, не имеющему отношения к Алтаю.

В этой связи специалист уверен: «Настало время привести в порядок герб Барнаула, который, исходя из семантики сейчас „читается“ как уездный город Томской губернии, потерял свою актуальность и сегодня требуется его официальная регистрация».

Сергей Неверов также добавляет, что краевое отделение Союза геральдистов России и Алтайское отделение Сибирской геральдической коллегии имеет большой опыт разработки гербов для районов Алтайского края и прохождения экспертизы в Санкт-Петербурге.

«Мы готовы разработать и довести до конца герб Барнаула абсолютно бесплатно, как и весь пакет документов для утверждения в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации. В предложенных нами вариантах нет серебряного коня, исходя из территориально-административного деления Сибири, осталась сереброплавильная печь, как действительно исторический символ города. Предлагаем добавить специально разработанную для административных центров пятизубцовую корону, которая может быть в среднем или парадном варианте герба», — отмечает председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России.

По словам Сергея Неверова, тянуть с этим процессом не стоит, поскольку в Барнауле в обозримой перспективе будет установлена стела «Город трудовой доблести», где должен быть уже обновленный герб.

Напомним, что ранее глава Барнаула Вячеслав Франк, высказываясь о необходимости изменения символа краевой столицы, подчеркивал: «Это большая ответственность — решение изменить герб города. Необходимо создать его таким, чтобы каждый житель Барнаула мог им гордиться. Думаю, что в обсуждении эскизов нового герба должны в обязательном порядке принимать участие и горожане».

Отметим и то, что городская дума наделена полномочиями законодательно утвердить переходный период, в течение которого будет использоваться вновь принятый герб наравне с историческим.

Также законодательство позволяет разрешить использовать исторический герб Барнаула в литературе, исторических изданиях, сувенирной продукции и так далее.