«Живем как зеки». Репортаж из единственного алтайского села, где люди проголосовали против поправок к Конституции

Новоповалиха — единственное село в Алтайском крае, в котором жители большинством проголосовали против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В маленьком населенном пункте Первомайского района оказалось почти 52% несогласных жителей. Корреспонденты altapress.ru решили узнать, что их не устроило: поправки, Путин или «здравый смысл». Оказалось, что проблем в Новоповалихе больше, чем могут себе представить в Кремле.

Что говорит глава

Наш путь в протестное село лежит через райцентр Первомайское. Там нас ждет глава сельсовета Наталья Астахова. Она рассказывает, что была удивлена результатами голосования, но понимает, почему так произошло.

Наталья Астахова,

глава Первомайского сельсовета:

В Новоповалихе главная проблема — это школа, точнее, закрытие старших классов. С 2018 года школьников 5−11-го классов возит в Первомайское автобус, который останавливается около учебного заведения и привозит ребят к нам. Сейчас в Новоповалихе функционируют только начальные классы, в которых в прошедшем году обучалось всего 8 школьников. Представьте, там топится тысяча квадратов для такого количества учеников.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

По словам Натальи Астаховой, закрытие старших классов произошло потому, что из-за дефицита учителей биологию, например, детям преподавал математик. Также глава сельсовета рассказала, что в школе нет столовой и детей кормить негде.

В огромное почти пустующее здание планируют перенести сельский клуб и оборудовать там ФАП. Нас уверяют, что начальная школа оттуда никуда не уйдет, просто ей сократят площадь.

Наталья Астахова,

глава Первомайского сельсовета:

В здании два входа. Мы приезжали туда и все посмотрели, можно ФАП оборудовать в одном крыле, а школу переместить в другое. Вообще, не вижу никаких проблем, чтобы дети ездили в соседнее село. Все мы через это прошли.

Однако жители села не верят в сохранение школы и активно протестуют, что и отразилось на результатах голосования.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Школьный вопрос

После беседы с главой сельсовета мы отправляемся в беспокойное село. В нем шесть улиц и чуть больше двухсот жителей. Ехать около 6 километров по гравийке. По ней же дети ежедневно ездят на занятия.

В Новоповалихе нас встречает староста села Сергей Утев и нервно рассказывает, почему село протестует.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Сергей Утев,

староста села Новоповалиха:

Нас не устраивает ситуация со школой. Сначала закрыли старшую, и теперь ребята должны ходить через все село к автобусу, который останавливается не около школы, а около магазина, в самом начале селения. Теперь приезжают и осматривают помещение, планируют объединить три организации. Нам кажется, что и младшей школы здесь скоро не будет.

После разговора староста предлагает проехать к школе и своими глазами взглянуть на здание, о котором идет речь. Оно двухэтажное и для своего возраста (54 года) выглядит довольно хорошо. Внутри — небольшие классы, в которых стоит по пять парт, небольшой спортзал и столовая, об отсутствии которой нас ранее уверяла глава сельсовета.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Сергей Утев,

староста села Новоповалиха:

Некоторые жители выступали с инициативой переучиться на педагогов определенного профиля, чтобы в селе не было проблемы с кадрами. Также мы просили привозить школьников из других сел к нам, так как размер помещения позволяет, а в Первомайском уже классы переполнены. Но наши предложения, к сожалению, не приняли к рассмотрению.

Ежедневные поездки имеют еще много минусов. Например, дети, у которых мало уроков, вынуждены ждать старших товарищей, потому что у автобуса только один обратный рейс. Наталья Астахова объясняет, что в это время дети не сидят без дела.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Наталья Астахова,

глава Первомайского сельсовета:

Ребятишек после занятий кормят, и они вместе со преподавателями выполняют домашнее задание. Приезжают домой уже сытые и готовые к новому учебному дню.

Вопрос транспорта

После рассказов о трудной судьбе учебного заведения Сергей Утев упоминает еще об одной не менее важной проблеме — общественном транспорте, точнее, его отсутствии.

Сергей Утев,

староста села Новоповалиха:

К нам в село не заезжают рейсовые автобусы. Говорят, что нерентабельно. Хотя наши бабушки постоянно ездят в больницы, аптеки и в гости к своим детям и внукам. В двух километрах от нас есть село Журавлиха, в которое автобус ходит. Мы просили, чтобы он заезжал в Новоповалиху, но все осталось на уровне разговоров.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Наталья Астахова комментирует данную проблему так: «Несколько лет назад мы пробовали запустить автобус в Новоповалиху, но он приезжал пустой или всего с одним пассажиром».

Жители села с ней не согласны.

Лариса Николаевна,

жительница села Новоповалиха:

Людей, желающих ездить в соседние села и в город, полно — в больницу, к родственникам и друзьям в гости. Особенно летом. Я уже не говорю о том, что каждый месяц надо ехать в райцентр платить по счетчикам.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Единственный способ добраться из села в нужное место — такси. Чтобы съездить, например, в ближайшее Первомайское, придется заплатить 250 рублей в одну сторону. К тому же в Новоповалихе есть труднодоступные улицы, по которым таксисты отказываются ездить. И это еще одна важная проблема села.

Труднодоступность

Заехав в Новоповалиху, мы сразу же обратили внимание на то, что многих домов и улиц просто не видно из-за большого количества травы высотой в человеческий рост.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Сергей Утев,

староста села Новоповалиха:

Сегодня утром я поехал в магазин и увидел около него нашу Петровну, которая горько плакала. Рассказала, что пока проходила через заросли, вся промокла.

Мы тут же попросили старосту провести нас к этой женщине, чтобы поговорить о проблеме. Но подъехать к ее дому на машине не получается. Дорога заросла травой и местами размыта. На полпути выходим из автомобиля и идем пешком. Путь оказывается непростым. Обходить грязь и одновременно уклоняться от крапивы, безжалостно жалящей руки и ноги, сложно. А каково людям в возрасте?

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

На крыльце нужного дома нас встречает милая пенсионерка с платком в руках и вытирает им слезы. Рядом стоят две палки, которые она использует в качестве костылей и без которых уже не может передвигаться.

Галина Петровна,

жительница села Новоповалиха:

На поход в магазин я трачу два часа. 40 минут дорога в одну сторону, 40 — в другую, иногда останавливаюсь отдохнуть. Наша улица забытая и заброшенная. Если около дома и во дворе я сама кошу траву, то вдоль всей улицы уже не позволяет возраст. Живем, как зеки, взаперти.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Летом трава, а зимой снег. Улица, на которой живет Галина Петровна, всегда была проблемной. Когда приезжают расчищать Новоповалиху от снежных сугробов, до этих мест не доезжают, чистят только центр. Бабушки вынуждены с палками карабкаться по сугробам, чтобы купить продукты первой необходимости.

Что с голосованием

По данным избирательной комиссии Алтайского края, число проголосовавших в селе составило 137 человек. Из них 77 — против внесения поправок в Конституцию. В том числе и староста Сергей Утев.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Сергей Утев,

староста села Новоповалиха:

Я голосовал не против президента, а против поправок. Я предварительно хорошо изучил их и понял, что они никак не повлияют на жизнь нашего села. Примут их или нет, на сельских жителях это не отразится. Думаю, и остальные 76 человек рассуждали так же.

Еще одной причиной отрицательного голосования могла стать проблема с трудоустройством. Работоспособной части населения приходится ездить на заработки в соседние села или же устраиваться вахтовым методом.

Наша собеседница Галина Петровна рассказывает, что ее внук Николай, которому 24 года, не может найти нормальную работу. Приходится ездить по всему краю в поисках хоть какого-то заработка.

Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин. Село Новоповалиха , Первомайский район. Дмитрий Лямзин.

Но, несмотря на большое количество проблем, жители Новоповалихи не теряют оптимизма и надежды на хорошее будущее. Староста села искренне верит, что школу не закроют до конца и автобус все же запустят. Сельчане тоже не унывают: весело смеются, шутят и слушают музыку так громко, что слышно даже в самых отдаленных уголках Новоповалихи.