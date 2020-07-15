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Жизнь

«Живем как зеки». Репортаж из единственного алтайского села, где люди проголосовали против поправок к Конституции

Новоповалиха — единственное село в Алтайском крае, в котором жители большинством проголосовали против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. В маленьком населенном пункте Первомайского района оказалось почти 52% несогласных жителей. Корреспонденты altapress.ru решили узнать, что их не устроило: поправки, Путин или «здравый смысл». Оказалось, что проблем в Новоповалихе больше, чем могут себе представить в Кремле.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Что говорит глава

Наш путь в протестное село лежит через райцентр Первомайское. Там нас ждет глава сельсовета Наталья Астахова. Она рассказывает, что была удивлена результатами голосования, но понимает, почему так произошло.

Наталья Астахова,
глава Первомайского сельсовета:

В Новоповалихе главная проблема — это школа, точнее, закрытие старших классов. С 2018 года школьников 5−11-го классов возит в Первомайское автобус, который останавливается около учебного заведения и привозит ребят к нам. Сейчас в Новоповалихе функционируют только начальные классы, в которых в прошедшем году обучалось всего 8 школьников. Представьте, там топится тысяча квадратов для такого количества учеников.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

По словам Натальи Астаховой, закрытие старших классов произошло потому, что из-за дефицита учителей биологию, например, детям преподавал математик. Также глава сельсовета рассказала, что в школе нет столовой и детей кормить негде.

В огромное почти пустующее здание планируют перенести сельский клуб и оборудовать там ФАП. Нас уверяют, что начальная школа оттуда никуда не уйдет, просто ей сократят площадь.

Наталья Астахова,
глава Первомайского сельсовета:

В здании два входа. Мы приезжали туда и все посмотрели, можно ФАП оборудовать в одном крыле, а школу переместить в другое. Вообще, не вижу никаких проблем, чтобы дети ездили в соседнее село. Все мы через это прошли.

Однако жители села не верят в сохранение школы и активно протестуют, что и отразилось на результатах голосования.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Школьный вопрос

После беседы с главой сельсовета мы отправляемся в беспокойное село. В нем шесть улиц и чуть больше двухсот жителей. Ехать около 6 километров по гравийке. По ней же дети ежедневно ездят на занятия.

В Новоповалихе нас встречает староста села Сергей Утев и нервно рассказывает, почему село протестует.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Сергей Утев,
староста села Новоповалиха:

Нас не устраивает ситуация со школой. Сначала закрыли старшую, и теперь ребята должны ходить через все село к автобусу, который останавливается не около школы, а около магазина, в самом начале селения. Теперь приезжают и осматривают помещение, планируют объединить три организации. Нам кажется, что и младшей школы здесь скоро не будет.

После разговора староста предлагает проехать к школе и своими глазами взглянуть на здание, о котором идет речь. Оно двухэтажное и для своего возраста (54 года) выглядит довольно хорошо. Внутри — небольшие классы, в которых стоит по пять парт, небольшой спортзал и столовая, об отсутствии которой нас ранее уверяла глава сельсовета.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Сергей Утев,
староста села Новоповалиха:

Некоторые жители выступали с инициативой переучиться на педагогов определенного профиля, чтобы в селе не было проблемы с кадрами. Также мы просили привозить школьников из других сел к нам, так как размер помещения позволяет, а в Первомайском уже классы переполнены. Но наши предложения, к сожалению, не приняли к рассмотрению.

Ежедневные поездки имеют еще много минусов. Например, дети, у которых мало уроков, вынуждены ждать старших товарищей, потому что у автобуса только один обратный рейс. Наталья Астахова объясняет, что в это время дети не сидят без дела.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Наталья Астахова,
глава Первомайского сельсовета:

Ребятишек после занятий кормят, и они вместе со преподавателями выполняют домашнее задание. Приезжают домой уже сытые и готовые к новому учебному дню.

Вопрос транспорта

После рассказов о трудной судьбе учебного заведения Сергей Утев упоминает еще об одной не менее важной проблеме — общественном транспорте, точнее, его отсутствии.

Сергей Утев,
староста села Новоповалиха:

К нам в село не заезжают рейсовые автобусы. Говорят, что нерентабельно. Хотя наши бабушки постоянно ездят в больницы, аптеки и в гости к своим детям и внукам. В двух километрах от нас есть село Журавлиха, в которое автобус ходит. Мы просили, чтобы он заезжал в Новоповалиху, но все осталось на уровне разговоров.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Наталья Астахова комментирует данную проблему так: «Несколько лет назад мы пробовали запустить автобус в Новоповалиху, но он приезжал пустой или всего с одним пассажиром».

Жители села с ней не согласны.

Лариса Николаевна,
жительница села Новоповалиха:

Людей, желающих ездить в соседние села и в город, полно — в больницу, к родственникам и друзьям в гости. Особенно летом. Я уже не говорю о том, что каждый месяц надо ехать в райцентр платить по счетчикам.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Единственный способ добраться из села в нужное место — такси. Чтобы съездить, например, в ближайшее Первомайское, придется заплатить 250 рублей в одну сторону. К тому же в Новоповалихе есть труднодоступные улицы, по которым таксисты отказываются ездить. И это еще одна важная проблема села.

Труднодоступность

Заехав в Новоповалиху, мы сразу же обратили внимание на то, что многих домов и улиц просто не видно из-за большого количества травы высотой в человеческий рост.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Сергей Утев,
староста села Новоповалиха:

Сегодня утром я поехал в магазин и увидел около него нашу Петровну, которая горько плакала. Рассказала, что пока проходила через заросли, вся промокла.

Мы тут же попросили старосту провести нас к этой женщине, чтобы поговорить о проблеме. Но подъехать к ее дому на машине не получается. Дорога заросла травой и местами размыта. На полпути выходим из автомобиля и идем пешком. Путь оказывается непростым. Обходить грязь и одновременно уклоняться от крапивы, безжалостно жалящей руки и ноги, сложно. А каково людям в возрасте?

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

На крыльце нужного дома нас встречает милая пенсионерка с платком в руках и вытирает им слезы. Рядом стоят две палки, которые она использует в качестве костылей и без которых уже не может передвигаться.

Галина Петровна,
жительница села Новоповалиха:

На поход в магазин я трачу два часа. 40 минут дорога в одну сторону, 40 — в другую, иногда останавливаюсь отдохнуть. Наша улица забытая и заброшенная. Если около дома и во дворе я сама кошу траву, то вдоль всей улицы уже не позволяет возраст. Живем, как зеки, взаперти.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Летом трава, а зимой снег. Улица, на которой живет Галина Петровна, всегда была проблемной. Когда приезжают расчищать Новоповалиху от снежных сугробов, до этих мест не доезжают, чистят только центр. Бабушки вынуждены с палками карабкаться по сугробам, чтобы купить продукты первой необходимости.

Что с голосованием

По данным избирательной комиссии Алтайского края, число проголосовавших в селе составило 137 человек. Из них 77 — против внесения поправок в Конституцию. В том числе и староста Сергей Утев.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Сергей Утев,
староста села Новоповалиха:

Я голосовал не против президента, а против поправок. Я предварительно хорошо изучил их и понял, что они никак не повлияют на жизнь нашего села. Примут их или нет, на сельских жителях это не отразится. Думаю, и остальные 76 человек рассуждали так же.

Еще одной причиной отрицательного голосования могла стать проблема с трудоустройством. Работоспособной части населения приходится ездить на заработки в соседние села или же устраиваться вахтовым методом.

Наша собеседница Галина Петровна рассказывает, что ее внук Николай, которому 24 года, не может найти нормальную работу. Приходится ездить по всему краю в поисках хоть какого-то заработка.

Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Село Новоповалиха, Первомайский район.
Дмитрий Лямзин.

Но, несмотря на большое количество проблем, жители Новоповалихи не теряют оптимизма и надежды на хорошее будущее. Староста села искренне верит, что школу не закроют до конца и автобус все же запустят. Сельчане тоже не унывают: весело смеются, шутят и слушают музыку так громко, что слышно даже в самых отдаленных уголках Новоповалихи.

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