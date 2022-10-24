«Живые» колонны и огромный носорог. Декорации алтайской «Антигоны» могут стать лучшими в международной премии

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» (Санкт-Петербург) выдвинула спектакль Алтайского театра драмы «Антигона». Он претендует на премию в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации». Отрыв от лидера сейчас — всего 35 голосов, сообщает пресс-служба театра драмы.

Спектакль по пьесе Жана Ануя — первая премьера 101-го сезона театра драмы. Автора сценографического проекта Анвара Гумарова пригласили в команду спектакля режиссер-постановщик Николай Реутов и художник по свету Тарас Михалевский.

«Сценография в „Антигоне“ — система движущихся вверх и вниз монументальных колонн, которые меняют пространство спектакля, превращая сцену в бескрайнее поле, колонный зал, коридоры дворца, тюремный бункер, — рассказывают в театре. — Использование встроенной и внешней подсветки усиливает драматический эффект происходящего на сцене. Также необычная часть декорации — огромный носорог, символизирующий силу и мощь правителя Фив — Креонта».

Лауреатов премии «Золотой Трезини — 2022» назовут 15 ноября 2022 года в Государственном Эрмитаже. Поддержать алтайскую «Антигону» можно здесь.

Справка

Анвар Гумаров — главный художник Санкт-Петербургского театра имени Комиссаржевской. В 2007 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс В. И. Фирера). В качестве художника сотрудничал с театрами Санкт-Петербурга, Тюмени, Новокузнецка, Барнаула, Омска и другими. Реализовал театральные проекты в Китае и Венгрии. Лауреат премии «Золотой софит».

Ежегодную премию «Золотой Трезини» присуждают под эгидой Всемирного клуба петербуржцев и объединяет тысячи архитекторов и дизайнеров со всех концов света. В жюри входят представители 34 стран.