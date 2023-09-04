Живые статуи, поющие индейцы и 50 тыс. горожан. Как в Барнауле отметили День города 2023 — большой фоторепортаж altapress.ru

Барнаул отметил свой 293-й День рождения 2 сентября. Горожане общались с живыми статуями, слушали песни индейцев, смотрели на бои ММА и не только их. А вечером более 50 тыс. человек собрались на площади Сахарова, чтобы увидеть торжественный салют. Подробнее — в большом фоторепортаже altapress.ru.

Как прошел фестиваль национальных культур в Барнауле смотрите в большом фоторепортаже altapress.ru.

Белорусские драники и немецкие танцы

Одним из первых в День города открылся фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». На площадке перед стелой Нулевой километр раскинулись яркие палатки представителей различных народов, проживающих в России.

Казаки хвастались самодельными шашками, а немцы учили вырезать открытки. Затесались среди них и индийцы - конечно же, с танцами.

Как прошел фестиваль национальных культур в Барнауле смотрите в большом фоторепортаже altapress.ru. Анна Зайкова

Также угощали национальными блюдами. Грузины варили вкусную чурчхелу, татары предлагали чак-чак, а белорусы нажарили вкуснейших драников.

Фестиваль фермерской еды "Свое"

На площади Советов прошел фестиваль фермерской еды "Свое", который организовал Россельхозбанк.

Свою вкусную продукцию привезли более 100 производителей из Алтайского края и Республики Алтай, а также из Новосибирской, Тюменской областей, Татарстана и Белоруссии. Там было все, чего душа пожелает - сыры, мясо, фруктовые чипсы, сушеные грибы, знаменитые восточные сладости и натуральные чаи.

Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru Как прошел фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле altapress.ru

Фестиваль фермерской еды проходит в разных городах России. Две недели назад он "гостил" в Кемеровской области. После Барнаула поедет в Улан-Уде.

Кипящая площадь Сахарова

На главной площади города с утра до позднего вечера отмечали День города. Десятки палаток продавали еду и сувениры, юные спортсмены показывали мастер-класс по борьбе, а на основной сцене выступали городские коллективы и приглашенные гости.

День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru

Многих удивили индейцы, выступающие с песнями в национальных костюмах.

День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru

Также рядом со спорткомплексом "Титов-Арена" проходили соревнования по беговелу, езде на роликовых коньках, скейтбордингу и баскетболу.

День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru

Боевой Арбат

В масштабности праздника с площадью Сахарова мог посоревноваться барнаульский Арбат. Здесь проходил традиционный гастрономический фестиваль "Вкусно и полезно" и работали многочисленные фотозоны. Среди них было полюбившееся с прошлого года первое барнаульское метро.

День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru

В 17:00 состоялся межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение-2". Хотя нам кажется, что зрители смотрели не только на бойцов, но и на их очаровательную команду поддержки.

День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин День города Барнаула 2023: трансляция. Дмитрий Лямзин

Атмосфера 80-х

Вовсю кипел праздник в парке "Изумрудный". Здесь ко Дню города доделали амфитеатр, который стал главной сценой для творческих коллективов.

День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru

Гости праздника катались на катамаранах, кормили рыжих карпов и делали фотографии на память.

День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru

А вечером барнаульцы вновь вернулись в 80-е и отжигали под знаменитый хиты на тематической дискотеке.

День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru День города Барнаула 2023: трансляция. altapress.ru

Торжественный салют

Финалом праздника стал яркий салют, длившийся 7 минут. Ради него на площади Сахарова собралось 50 тыс. человек! Людей на площади было так много, что некоторые решили залезть на памятник.