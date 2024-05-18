В "Аэрофлоте" также считают — документальный фильм об основателе ЛДПР может представлять большой интерес для пассажиров авиакомпании.
Ранее провоз еды в ручной клади запретила российская авиакомпания.
Авиаперевозчик «Ямал» включил продукты питания в список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади.
В салоне самолета запрещено перевозить мясную, рыбную продукцию и другие продукты питания.
Также российская авиакомпания разрешила перевозку животных на соседнем кресле.
Сервис станет доступен на рейсах «Аэрофлота» и некоторых рейсах «дочки» — авиакомпании «Россия».
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