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Жизнь

"Живой": фильм о Жириновском смогут посмотреть пассажиры "Аэрофлота" во время полета

"Аэрофлот" планирует включить в свои мультимедийные системы документальный фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском «Живой», сообщает ТАСС.

В "Аэрофлоте" также считают — документальный фильм об основателе ЛДПР может представлять большой интерес для пассажиров авиакомпании.

Ранее провоз еды в ручной клади запретила российская авиакомпания.

Авиаперевозчик «Ямал» включил продукты питания в список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади.

В салоне самолета запрещено перевозить мясную, рыбную продукцию и другие продукты питания.

Также российская авиакомпания разрешила перевозку животных на соседнем кресле.

Сервис станет доступен на рейсах «Аэрофлота» и некоторых рейсах «дочки» — авиакомпании «Россия».

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