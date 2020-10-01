Жизнь бьет ключом. Что изменится для законопослушных россиян с 1 октября 2020 года

Второй осенний месяц подарит россиянам массу законодательных изменений, которые в разной степени повлияют на нашу повседневность. Рассказываем все самое интересное из того, что можно будет делать, а что нельзя с 1 октября 2020 года.

Только — с ремнем!

Самое важное законодательное новшество касается детей. Родители могут звонить во все колокола, если их чад повезли куда-нибудь группой на автобусе, не оборудованном ремнями безопасности.

Школьные автобусы. altairegion22.ru

Ранее такое правило действовало только на междугородних перевозках, а теперь начинает действовать в городах и пригородах.

При этом сопровождающие лица обязаны следить за тем, чтобы в течение поездки ребенок был пристегнут и вставал со своего места во время движения транспорта лишь в случае крайней необходимости.

Конец шашлыкам на балконах

В последнее время среди некоторых барнаульцев стало модным разводить огонь и жарить шашлыки на балконе. Теперь с этим покончено, с 1 октября разводить огонь на балконах и лоджиях строго запрещено.

Кавказский шашлык. CCO

Что касается вредных привычек, то покурить на балконе вы пока можете. Но если непотушенная сигарета стала причиной пожара, то ответить вам придется по всей строгости закона. Штраф до 5 тыс. рублей.

Кстати, по статистике МЧС, по статистике 60% пожаров на балконах возникают как раз из-за непотушенных окурков, добавляют «Известия».

Зарплата растет , но не у всех

С 1 октября произойдет инфляционная индексация (на 4,3%) для так называемой третьей категории бюджетников.

Зарплата , деньги , карточка. СС0

В эту группу входят технические работники федеральных госучреждений, нянечки в детсадах, социальные психологи в реабилитационных центрах, сотрудники кадровых госструктур и пр.

Повышение зарплаты также прописано для федеральных госслужащих с классными чинами юстиции, сотрудников Министерства иностранных дел и других важных чинов.

Хостел хостелу не товарищ

С 1 октября гостиничные «маломерки» — хостелы — можно открывать в жилом доме лишь в том случае, если речь идет о нежилом помещении с отдельным входом.

В хостеле «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Закон об этом был принят давно, и вот он вступает в силу.

Также хостелы должны в обязательном порядке быть оборудованы охранной сигнализацией и системой противопожарной безопасности.

Пальмовому маслу — почти что конец

Интересные налоговые новшества вступят в силу в стране в октябре. Они касаются размера НДС на отдельные виды продукции.

Пальмовое масло. Плантации. открытые источники в интернете

В отношении фруктов и ягод налог на добавленную стоимость снижается с 20% до 10%. А вот в отношении пальмового масла такая льгота, наоборот, прекращает действовать. Она работала на бизнесменов на протяжении 15 лет.

Лишь бы показания совпадали

И заключительная поправка для автомобилистов. С 1 октября поправкой в федеральный закон об ОСАГО существенно увеличена предельная сумма выплат в случае, если ДТП оформлено без участия ГИБДД.

ДТП на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта. vk.com/barneos22

Если раньше она составляла 100 тыс. рублей, то теперь увеличивается до 400 тыс. Но при условии, что в такую аварию попали две машины и все обошлось без человеческих жертв. И, разумеется, при этом водители должны иметь не только ОСАГО, но и одинаковые показания.

А вам сколько лет?

В кинотеатрах в октябре (с 29 числа) администраторы залов и продавцы билетов начнут спрашивать паспорт у юношей и девушек. Это связано с возрастными ограничениями при просмотре некоторых фильмов.

Открытие обновленного кинотеатра «Премьера». Анна Зайкова.

Юнцам, конечно, можно попробовать отрастить усы и попытаться выдать себя за совершеннолетнего. Но в этом случае, если такого посетителя кинотеатра поймают на обмане, то отвечать за него придется родителям.