Жизнь бьет ключом. Что изменится для законопослушных россиян с 1 октября 2020 года

Только — с ремнем!
Самое важное законодательное новшество касается детей. Родители могут звонить во все колокола, если их чад повезли куда-нибудь группой на автобусе, не оборудованном ремнями безопасности.
Ранее такое правило действовало только на междугородних перевозках, а теперь начинает действовать в городах и пригородах.
При этом сопровождающие лица обязаны следить за тем, чтобы в течение поездки ребенок был пристегнут и вставал со своего места во время движения транспорта лишь в случае крайней необходимости.
Конец шашлыкам на балконах
В последнее время среди некоторых барнаульцев стало модным разводить огонь и жарить шашлыки на балконе. Теперь с этим покончено, с 1 октября разводить огонь на балконах и лоджиях строго запрещено.
Что касается вредных привычек, то покурить на балконе вы пока можете. Но если непотушенная сигарета стала причиной пожара, то ответить вам придется по всей строгости закона. Штраф до 5 тыс. рублей.
Кстати, по статистике МЧС, по статистике 60% пожаров на балконах возникают как раз из-за непотушенных окурков, добавляют «Известия».
Зарплата растет, но не у всех
С 1 октября произойдет инфляционная индексация (на 4,3%) для так называемой третьей категории бюджетников.
В эту группу входят технические работники федеральных госучреждений, нянечки в детсадах, социальные психологи в реабилитационных центрах, сотрудники кадровых госструктур и пр.
Повышение зарплаты также прописано для федеральных госслужащих с классными чинами юстиции, сотрудников Министерства иностранных дел и других важных чинов.
Хостел хостелу не товарищ
С 1 октября гостиничные «маломерки» — хостелы — можно открывать в жилом доме лишь в том случае, если речь идет о нежилом помещении с отдельным входом.
Закон об этом был принят давно, и вот он вступает в силу.
Также хостелы должны в обязательном порядке быть оборудованы охранной сигнализацией и системой противопожарной безопасности.
Пальмовому маслу — почти что конец
Интересные налоговые новшества вступят в силу в стране в октябре. Они касаются размера НДС на отдельные виды продукции.
В отношении фруктов и ягод налог на добавленную стоимость снижается с 20% до 10%. А вот в отношении пальмового масла такая льгота, наоборот, прекращает действовать. Она работала на бизнесменов на протяжении 15 лет.
Лишь бы показания совпадали
И заключительная поправка для автомобилистов. С 1 октября поправкой в федеральный закон об ОСАГО существенно увеличена предельная сумма выплат в случае, если ДТП оформлено без участия ГИБДД.
Если раньше она составляла 100 тыс. рублей, то теперь увеличивается до 400 тыс. Но при условии, что в такую аварию попали две машины и все обошлось без человеческих жертв. И, разумеется, при этом водители должны иметь не только ОСАГО, но и одинаковые показания.
А вам сколько лет?
В кинотеатрах в октябре (с 29 числа) администраторы залов и продавцы билетов начнут спрашивать паспорт у юношей и девушек. Это связано с возрастными ограничениями при просмотре некоторых фильмов.
Юнцам, конечно, можно попробовать отрастить усы и попытаться выдать себя за совершеннолетнего. Но в этом случае, если такого посетителя кинотеатра поймают на обмане, то отвечать за него придется родителям.