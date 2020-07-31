«Жизнь непредсказуема»: Тимати покидает собственный лейбл

Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, сообщил об уходе из лейбла Black Star в своем аккаунте в Instagram. Рэпер утверждает, что его решение является не спонтанным, а взвешенным решением партнеров, которые провели вместе больше 20 лет.

«Оглядываясь назад, порой не верится, что все это реально было сделано с нуля, без каких-либо инвестиций, так как во главе стола в то время было — доказать не только себе и родным, но и всем вокруг, что мы чего-то стоим», — пишет Тимати.

Он также считает, что, превратившись в группу компаний, они потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах и статистиках.

«Жизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, что хочу дальше по жизни. Как минимум, знаю, как снова начать камерно и при желании превратиться в гиганта», — заявил рэпер.

Тимати сообщил, что сохраняет свои учредительские доли и права в проектах Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. А такие компании как «13 by Black Star», «13 Beauty» и «Black Star Fitness» переходит в его ведомость. Ко всем остальным компаниям Тимур Юнусов больше не имеет никакого отношения.

«Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет. Я люблю вызовы судьбы, именно они не дают закостенеть и заставляют нас держать мышцы согретыми, растянутыми и в тонусе для любого вида флекса», — заявил Тимати, пообещав, что на многие вопросы поклонников ответит его альбом, который выйдет осенью.