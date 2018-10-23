«Жизнерадостная» Луна скоро предстанет перед жителями Алтайского края

Яркость лунного диска резко усилится за счет противостояния с Солнцем, пишет «РГ». Так происходит во время всех полнолуний, но именно с октябрьским связаны многолетние крестьянские традиции на Руси.
Под «Жизнерадостной» Луной проводились гуляния в честь сбора урожая. Считалось, что яркий свет помогал крестьянам готовиться к зиме.
«Жизнерадостная» Луна появится над горизонтом 24 октября после 18:00 по московскому времени, а «официальное» полнолуние произойдет в 19:48 мск, сообщает Рамблер.
На «Жизнерадостную» Луну можно любоваться хоть до утра во всех уголках Земли, в Алтайском крае, в частности. Главное, чтобы небо было ясным.