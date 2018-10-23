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«Жизнерадостная» Луна скоро предстанет перед жителями Алтайского края

Новое небесное явление пообещали астрономы 24 октября — в этот день взойдет «Жизнерадостная» Луна. Так называется второе полнолуние после осеннего равноденствия (его еще называют «охотничьим»).

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Яркость лунного диска резко усилится за счет противостояния с Солнцем, пишет «РГ». Так происходит во время всех полнолуний, но именно с октябрьским связаны многолетние крестьянские традиции на Руси.

Под «Жизнерадостной» Луной проводились гуляния в честь сбора урожая. Считалось, что яркий свет помогал крестьянам готовиться к зиме.

«Жизнерадостная» Луна появится над горизонтом 24 октября после 18:00 по московскому времени, а «официальное» полнолуние произойдет в 19:48 мск, сообщает Рамблер.

На «Жизнерадостную» Луну можно любоваться хоть до утра во всех уголках Земли, в Алтайском крае, в частности. Главное, чтобы небо было ясным.

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